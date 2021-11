Un uomo inglese con il metal detector nell’Hampshire ha recentemente scoperto qualcosa di raro. Mentre perlustrava un campo vicino al villaggio di Buriton, dove in passato sono stati trovati manufatti medievali, il rivelatore ha dissotterrato un piccolo oggetto rotondo decorato con figure su un lato. Dopo un’attenta analisi, gli esperti sono stati in grado di verificare che l’oggetto era in realtà una rara moneta cinese millenaria, probabilmente prodotta in quel paese dell’Estremo Oriente tra il 1008 e il 1016.

La piccola moneta in lega di rame da 25 millimetri è stata emessa durante un periodo in cui la Cina era governata dalla leggendaria dinastia Song del Nord. Le monete furono fabbricate in abbondanza dagli imperatori dei Song del Nord e questi robusti gettoni di metallo rimasero in circolazione fino al XIV secolo.

Nel XIII e XIV secolo la ceramica importata dalla Cina era apprezzata e ricercata nei circoli d’élite in Inghilterra, e i ricercatori ritengono che la moneta abbia probabilmente disegnate le coste della nazione durante questo periodo. La moneta stessa sarebbe stata valutata come oggetto da collezione e non come pezzo di compravendita.

Molte monete cinesi sono state trovate nel Regno Unito. Ma la maggior parte risalgono al XVII secolo, quando il commercio tra l’Europa e l’Estremo Oriente era molto più consolidato. È stata rinvenuta solo un’altra moneta cinese che risale all’inizio del secondo millennio: quella scoperta nel Cheshire nel 2018 che è stata prodotta circa 60 anni dopo la moneta dell’Hampshire.

Storia sulla moneta

La dinastia Song governò la Cina per 319 anni (dal 960 d.C. al 1279 d.C.). Il regno godette di un’egemonia quasi totale nella regione durante l’era dei Song del Nord, che durò dal 960 fino a quando l’ultimo imperatore dei Song del Nord perse il controllo della metà settentrionale della Cina a favore di una dinastia rivale nel 1127. Il regno dei Song del Sud più breve durò per altri 152 anni , ma i giorni più gloriosi della dinastia erano chiaramente andati persi ormai.