Mercedes sta per svelare auto elettriche con 1000 km di autonomia

La transizione ecologica prosegue senza sosta, con l’obbiettivo di migrare verso una società verde caratterizzata da soluzioni energetiche efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale. Uno dei punti forti ed essenziali che guidano questa transizione sono le auto elettriche, delle quale abbiamo discusso varie volte all’interno dei nostri articoli.

Tutte le case automobilistiche stanno investendo in questa tecnologia, e sempre più modelli sono disponibili. Anche in virtù della nuova direttiva dell’Unione Europea che prevede lo stop delle vendite del diesel entro il 2035.

Mercedes: solo auto elettriche

Uno dei brand più lussuosi del settore, Mercedes, ha già dichiarato apertamente di voler abbandonare definitivamente i motori endotermici per abbracciare quelli elettrici; solo auto elettriche già all’inizio del prossimo decennio.

La casa tedesca compie progressi costanti di giorno in giorno nell’ottimizzazione del suo parco elettrico, e VISION EQXX ne é la prova. Questo gioiellino, il cui lancio è previsto per il 3 gennaio, ha prestazioni e autonomia superiori a qualsiasi Tesla.

Mercedes Benz VISION EQXX offrirà un’autonomia di 1.000 km con una singola carica; l’obbiettivo dichiarato dall’azienda erano 1.200 km, ma siamo onesti: questo é un gran bel risultato. Fra l’altro, secondo Marcus Schafer, COO di Mercedes Benz, la casa automobilistica si sta affermando sempre più come leader nell’Electric Drive. E non possiamo contestare questa affermazione, visto che VISION EQXX è attualmente il veicolo elettrico più efficiente mai costruito ad oggi.

Così Schäfer:

“Come forse saprai, da tempo stiamo lavorando per tradurre la nostra ambizione strategica di “Lead in Electric Drive” in un’auto: ora, la VISION EQXX è destinata a diventare il veicolo elettrico più efficiente che abbiamo mai costruito, con un autonomia reale di oltre 1.000 km. E sono estremamente felice che sarà svelato al pubblico molto presto, il 3 gennaio 2022″.

Il COO di Mercedes ha affermato che il veicolo sarà altresì dotato di batterie le cui celle garantiscono una densità di energia superiore del 20% rispetto all’EQS. Come detto, la nuova generazione di auto elettriche della tedesca attiverà il 3 gennaio 2022 e, sebbene stiamo parlando solo di un concept car, le nuove tecnologie impiegate arriveranno su tutti i futuri veicoli elettrici di Mercedes-Benz.