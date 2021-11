iPhone si veste di preistoria, presentato modello con un dente di T-Rex incastonato

Caviar nota azienda russa famosa per personalizzazioni davvero estreme ha deciso di spingersi più in la, nel dettaglio di 65 milioni di anni, vediamo perchè

Quando si parla di storia antica e nel dettaglio di preistoria viene subito spontaneo pensare ai dinosauri, gli affascinanti e a tratti spaventosi rettili che nel passato hanno dominato il nostro pianeta, esseri entrati nell’immaginario comune grazie anche ai film di Steve Spielberg dedicati alle disavventure del Jurassic Park.

E se vi dicessimo che questi famosi animali hanno incontrato la tecnologia e nel dettaglio il mondo Apple ? Ebbene può sembrare strano e sorprendente ma è così, il merito è di Caviar, azienda famosa nel campo delle personalizzazioni di oggetti tecnologici come appunto gli iPhone.

Il progetto di Caviar ha portato alla luce una linea di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max da 1TB formata da tre modelli: TYRANNOPHONE, MONSTERPHONE e TERADIAMOND.

I modelli prodotti

Partiamo parlando di Tyrannophone: ebbene questo modello presenta una parte di vero dente di Tirannosauro, risalente a circa 80 milioni di anni fa e incastonato proprio nel dente dell’animale raffigurato sulla back cover del telefono, come se non bastasse l’occhio è fatto di ambra purissima, proprio come quella che permise la creazione del Jurassic Park, il prezzo è di 8610$ 0 9150$ rispettivamente per iPhone 13 Pro o Pro Max.

Monsterphone è invece il modello contraddistinto per il grande graffio posteriore, esso è costituito da titanio per la back cover e da materiale composito rosso scarlatto come “sangue”, il prezzo in questo caso è di 7.760& o 8.300$ in base al modello iPhone 13 Pro o Pro Max.

Per ultimo, nel caso il prezzo dei due precedenti non vi avesse intrigato, abbiamo Teradiamond, modello che come lascia intendere il nome è banalmente tempestato di diamanti, nel dettaglio iPhone 13 Pro: 1.028 diamanti da 1.3mm e 128 diamanti da 1.3mm per un costo di 49.240 dollari e iPhone 13 Pro Max: stesso numero di diamanti e rubini però tutti da 1,5 mm per un costo di 59.700 dollari.