Iliad prosegue con le sue operazioni low cost anche dopo il Black Friday. Il provider francese vuole attirare sempre più pubblico con le sue iniziative low cost.In questa parte finale del mese gli utenti potranno attivare sempre la Giga 120, la ricaricabile principale che prevede un costo mensile pari a 9,99 euro. Gli abbonati che sottoscrivono questa ricaricabile avranno consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, le migliori occasioni online di Novembre

La Giga 120 è la migliore iniziativa per gli abbonati che desiderano cambiare il loro operatore. Al tempo stesso, gli utenti potranno attivare altre due importanti iniziative come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 ha sostituto nelle ultime settimane la Giga 50 come iniziativa entry level. Il pacchetto dei consumi per i clienti prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 80 Giga per navigare in internet. Il ticket comprende inoltre anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE. I clienti che scelgono questa iniziativa dovranno pagare un prezzo di rinnovo pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Altra importante offerta per gli utenti di Iliad è la Giga 40. In questo caso, il costo di rinnovo previsto è di 6,99 euro. I consumi prevedono chiamate ed SMS illimitati verso tutti più 40 Giga per internet con velocità propedeutiche del 4G.

Tutte le iniziative a listino di Iliad saranno disponibili per l’attivazione online. In fase di attivazione, i clienti dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro.