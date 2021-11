L’operatore virtuale Ho.Mobile ha recentemente deciso di eliminare la scadenza dell’offerta tariffaria ho 7.99, proposta a tutti i clienti che passano a ho da Iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali.

Come già accennato, per effettuare l’attivazione bisogna richiedere necessariamente la portabilità, provenendo da Iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali. Ricordiamoci insieme cosa propone l’offerta.

ho.Mobile elimina la scadenza dell’offerta ho 7.99

Con ho. 7,99 120 GB, ancora disponibile anche online con spedizione a domicilio o ritiro in edicola, il costo di attivazione risulta gratuito, mentre il prezzo standard per l’acquisto della nuova SIM è pari a 0,99 euro. Vi ricordo che questa comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati in 4G, il tutto al costo di 7,99 euro al mese.

Per ottenere questo prezzo mensile, il cliente deve completare la portabilità entro 15 giorni dall’attivazione, o in caso contrario perderà lo sconto e l’offerta si rinnoverà a 16,99 euro al mese. In qualsiasi caso, l’offerta include i servizi accessori SMS ho. chiamato, navigazione hotspot, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata.

L’offerta ho. 7,99 120 GB permette di raggiungere fino a 30 Mbps sia in download che in upload, con blocco automatico della connessione in caso di superamento dei Giga inclusi. A questo proposito, si segnala che nell’app ufficiale dell’operatore è disponibile il servizio Riparti, attraverso il quale è possibile anticipare il rinnovo dell’offerta e ottenere nuovamente tutti i bundle mensili. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.