Il volantino domenicale di expert è davvero ricchissimo di offerte e di prezzi molto più bassi del normale, tutti pensati per spingere gli utenti ad acquistare tantissimi prodotti, mantenendo inalterata la qualità generale, ma riducendo di molto la spesa finale.

La campagna promozionale non si discosta assolutamente da quanto l’azienda ci ha abituati in passato, poiché a tutti gli effetti gli acquisti sono effettuabili sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale. In questo secondo caso, tuttavia, è bene ricordare che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi a pagamento, ovvero sarà necessario aggiungere un piccolo contributo alla cifra mostrata a schermo.

Expert: tutti gli sconti del Black Friday

Con il volantino Expert gli utenti si sentono in una botte di ferro, hanno difatti la possibilità di accedere ad un lunghissimo elenco di promozioni, sebbene il focus sia più che altro rivolto ad una fascia intermedia della telefonia mobile. Gli utenti che vorranno godere degli sconti, potranno acquistare un eccellente Realme GT Neo 2, pagandolo soli 449 euro, un prezzo veramente bassissimo in confronto all’estrema qualità generale.

In parallelo, ad ogni modo, sottolineiamo la presenza anche di altri modelli decisamente più economici, i quali toccano Realme C11, redmi 9T, TCL 20+, Vivo V21, Oppo A94, Galaxy A12, Oppo A74 e Vivo Y21. Per ogni altra informazione in merito al volantino Expert corrente, ricordatevi del sito ufficiale, in modo da conoscere nel dettaglio e da vicinissimo tutti gli sconti speciali.