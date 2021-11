Coop e Ipercoop: offerte e prezzi bassi su prodotti sempre più economici

Con Coop e Ipercoop gli utenti hanno la possibilità di scoprire in esclusiva una lunga serie di offerte molto speciali, che spingono a raggiungere un eccellente livello di risparmio, ed in parallelo permettono di accedere ai migliori prodotti in commercio.

La campagna promozionale è diversa dalle precedenti della stessa azienda, in quanto a differenza del solito è da ritenersi attiva solamente sul sito ufficiale, con spedizione gratuita su ogni ordine del valore superiore ai 19 euro (indipendentemente dalla tipologia della merce acquistata). Tutti gli utenti che vorranno acquistare, inoltre, potranno farea affidamento su una garanzia di 24 mesi, e sopratutto sulla versione completamente sbrandizzata.

Coop e Ipercoop: le offerte con le migliori promozioni

Il volantino dell’azienda ripercorre chiaramente le aspettative dei consumatori, sebbene comunque l’attenzione sia stata posta verso la fascia intermedia della telefonia mobile, con accenni più che altro a modelli abbastanza datati. Tra questi spiccano la coppia Galaxy S20 FE e Apple iPhone X, entrambi disponibili al prezzo finale di 499 euro, ma consigliato caldamente l’acquisto di Galaxy S20 FE, più recente e performante del prodotto Apple.

Nell’eventualità in cui si volesse risparmiare ancora di più, sarà possibile fare affidamento su Oppo A16, Alcatel 1B, Oppo Find X3 Lite, Realme C21, Galaxy A32 o anche iPhone 7, tutti distribuiti al prezzo finale inferiore ai 300 euro. Per i dettagli della campagna promozionale ricordatevi di aprire il prima possibile il seguente link.