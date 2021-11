Il volantino Bennet prosegue sull’onda della precedente campagna promozionale, riuscendo difatti a lanciare una soluzione che la vede accedere ai migliori prodotti in circolazione, riducendone di molto i prezzi finali di vendita.

La soluzione resta esattamente sulla stessa lunghezza d’onda delle campagne passate, ciò sta a significare che i singoli acquisti dovranno necessariamente essere completati nei punti vendita fisici in Italia, non sul sito ufficiale. I prodotti non presentano, almeno teoricamente, limitazioni nei quantitativi di scorte disponibili, perciò dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza.

Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid peri ricevere gratis le offerte Amazon e scoprire i codici sconto.

Bennet: tutte le offerte migliori di oggi

Nel volantino Bennet si possono scoprire ottime occasioni per acquistare nuovi prodotti Apple a prezzi sempre più convenienti, i quali comunque garantiscono una accessibilità estrema e prestazioni di alto livello. I modelli in questione sono i recenti Apple iPhone 13 e iPhone 12, le due ultime generazioni per intenderci, acquistabili rispettivamente a 899 e 749 euro (con 128GB di memoria integrata).

Non mancano chiaramente riferimenti a prodotti decisamente più economici, e meno performanti, quali possono essere Galaxy A22, Galaxy A03s o anche Oppo A74; in questo caso la spesa finale si aggira attorno ai 249 euro, promettendo un buonissimo risparmio rispetto al listino originario. Il volantino Bennet non termina chiaramente qui, per godere di una visione d’insieme e scoprire ciò che effettivamente vi aspetta nel breve periodo, dovete ricorrere all’apertura delle pagine che potete trovare elencate sul sito ufficiale, ricordando comunque che gli acquisti sono effettuabili solo in negozio.