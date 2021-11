Gli occhi degli sviluppatori di WhatsApp sono puntati sempre di più su Instagram. Le novità della piattaforma di messaggistica istantanea negli ultimi mesi non sono certamente mancati. Un upgrade in particolare, WhatsApp lo ha mutuato in parte dal social network più popolare, per l’appunto Instagram.

WhatsApp guarda in casa Instagram per il nuovo upgrade delle foto

L’obiettivo di WhatsApp è quello di spingere sempre di più sulla condivisione delle foto. La novità della chat di messaggistica, in particolare, proviene dal servizio Direct di Instagram.

Proprio come possibile attraverso il social network, gli utenti di WhatsApp hanno ora modo di inviare una serie di foto in maniera istantanea. Ciò sarà possibile attraverso la funzione per l’invio delle immagini in “una sola visualizzazione”.

In linea anche con quelle che sono state le indiscrezioni del passato, finalmente su WhatsApp sarà possibile condividere a vicenda le foto a scadenza. Una volta che il mittente avrà invitato in conversazione singola o in gruppo le immagini in “una sola visualizzazione”, il destinatario avrà modo di aprire il file solo in un’unica circostanza. Conclusa la visione dell’immagine, questa sarà completamente eliminata dallo smartphone.

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno pensato ad un aggiornamento simile per garantire un duplice vantaggio agli utenti. Da una parte, attraverso questa funzione sarà possibile dar vita a conversazioni sempre più istantanee. Al tempo stesso, poi, con le foto a scadenza gl utenti della piattaforma di messaggistica potranno risparmiare spazio sulla memoria dello smartphone. L’upgrade è stato lanciato sia su Android che sui dispositivi iPhone di ultima generazione.