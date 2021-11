Le offerte che Trony ha deciso di lanciare in occasione del Black Friday 2021 sono ancora attive, tutti gli utenti hanno la possibilità di accedervi recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, riuscendo difatti a risparmiare molto più del previsto.

I modelli disponibili all’interno della campagna sono davvero tantissimi, e spaziano tra le più svariate categorie merceologiche e fasce di prezzo; spendere poco risulta essere davvero molto semplice, ricordando comunque che è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, nel momento in cui la spesa dovesse andare oltre i 199 euro.

Trony: ecco le nuove offerte speciali

Il risparmio in casa Trony parte dai piani alti, dagli smartphone effettivamente più costosi attualmente in circolazione, i quali offrono all’utente prestazioni assolutamente incredibili, a prezzi complessivamente adeguati. I modelli che al giorno d’oggi ritroviamo all’interno del volantino vanno a toccare Galaxy S21 Ultra, disponibile a 899 euro, passando anche per Galaxy S21+, il cui prezzo si aggira attorno ai 699 euro, oppure il recente Galaxy Z Flip3, proposto a 899 euro.

Questi sono solamente alcuni esempi per dimostrare l’incredibile bontà del volantino lanciato da Trony; se interessati all’acquisto, ci teniamo ricordare che sono tutti distribuiti con la solita formula. In altre parole hanno garanzia di 24 mesi che copre solamente i difetti di fabbrica, e sono completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dai produttori. Per approfondire invece il volantino Trony, dovete fare affidamento direttamente sul sito ufficiale.