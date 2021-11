TIM non si ferma al Black Friday. Le grandi promozioni del gestore italiano sono ancora disponibili a costi di grande vantaggio per il pubblico. Gli utenti del provider potranno quindi attivare una tariffa alternativa alla Giga 120 del provider francese. Le iniziative messe in campo da TIM saranno due.

TIM, le grandi offerte anche dopo il Black Friday La prima grande offerta prevista da TIM si chiama Gold Pro. Gli abbonati che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti e 70 Giga per la connessione di rete. Il costo previsto per il rinnovo di questa tariffa sarà di 7,99 euro. La seconda promozione di base prevista da TIM è la Steel Pro. La promozione in questa circostanza prevede consumi senza limiti per effettuare telefonate ed inviare SMS. Al tempo stesso, gli abbonati potranno anche ricevere 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo utile al pagamento di questa iniziativa è di 6,99 euro ogni trenta giorni.