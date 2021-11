Se avete visto il nuovo teaser di Stranger Things saprete senz’altro che abbiamo potuto dare un’occhiata più da vicino a quella che è la vita di Undici ora in California. Attualmente, un nuovissimo poster ci fa vedere quali sono i posti maggiormente iconici della serie TV che, purtroppo, non verrà rilasciata almeno fino alla prossima estate.

Il poster di cui parliamo è stato creato da Kyle Lambert e ci mostra delle ambientazioni come l’Hawkins High e l’Hawkins National Laboratory, raffigurati con affianco due “personaggi” famosi nella serie: i Demogorgoni. Successivamente, c’è anche lo skyline di Chicago che richiama la seconda stagione all’episodio “The Lost Sister”. Senza ombra di dubbio, i fan che hanno seguito la serie più attentamente, avranno sicuramente notato i protagonisti principali dello show sulle loro bici e vestiti come personaggi di Ghostbusters.

Stranger Things: ecco cosa c’era nel poster di Kyle Lambert e i titoli dei nuovi episodi

Oltre ai luoghi familiari che abbiamo avuto modo di vedere prima, ce ne sono anche di nuovi, come ad esempio la nuova città dove si è trasferita la famiglia Byers o anche la struttura russa dove è imprigionato Hopper, il quale per fortuna pare essere vivo e in salute.

Il poster di cui vi stiamo parlando è stato svelato come parte dello Stranger Things Day, una celebrazione resa nota per tutti i fan dello show di Netflix e anche per commemorare il giorno in cui il personaggio di Noah Shnapp, ossia Will Byers, è stato catapultato nel sottosopra. Inoltre, sono stati rivelati anche i titoli dei nuovi episodi di Stranger Things: