Indipendentemente dal dispositivo che stai utilizzando, devi stare attento alle truffe. Qualsiasi email che ricevi, SMS che qualcuno ti invia o app che scarichi potrebbe essere pericolosa. L’ultimo avvertimento riguarda una raccolta di app Android false sul Google Play Store.

La società di software di sicurezza informatica Avast ha riferito di una campagna di truffe soprannominata UltimaSMS nelle ultime settimane. Secondo Avast, 151 app facevano parte della campagna di truffe SMS premium. Queste false app Android si travestono da strumenti legittimi, da editor di foto e filtri per fotocamere a giochi e scanner di codici QR. Il loro intento è far sì che le vittime si iscrivano a costosi servizi SMS. Può succedere tutto in un batter d’occhio, prima che tu te ne accorga avrai gia’ perso denaro che potresti non essere in grado di recuperare.

Come funziona

Se installi un’app UltimaSMS, questa controllerà immediatamente la posizione, l’IMEI e il numero del tuo telefono per capire quale prefisso e lingua del paese utilizzare per la truffa. Quando apri l’app, vedrai una schermata nella tua lingua che ti chiederà di inserire il tuo numero di telefono e/o indirizzo email.

Una volta inviate le informazioni, l’app ti iscrive a un servizio SMS premium che potrebbe costare fino a 40 euro al mese. A questo punto, l’app visualizzerà ancora più opzioni di abbonamento o semplicemente smetterà di funzionare.

Le app scoperte sono essenzialmente identiche, il che significa che la stessa struttura dell’app di base viene riproposta numerose volte. Queste copie sono mascherate da app autentiche attraverso profili ben costruiti sul Play Store. I profili presentano foto accattivanti e descrizioni insieme a medie di recensioni spesso elevate. Tuttavia, a un esame più attento, hanno dichiarazioni generiche sulla privacy e presentano profili di sviluppatori di base, inclusi indirizzi e-mail generici. Inoltre, tendono ad avere numerose recensioni negative da parte di utenti che hanno identificato correttamente le app come truffe o sono caduti nella truffa.

Gli utenti di dispositivi Android hanno già scaricato queste app più di 10,5 milioni di volte. La buona notizia è che da allora Google ha vietato ogni app che faceva parte di questa specifica campagna.

Ecco alcune delle app Android false che le persone hanno installato sui loro telefoni:

Tastiera Ultima 3D Pro;

VideoMixer Editor Pro;

FX Animate Editor Pro;

Carica animazione batteria 2021;

Sfondi dinamici HD e 4K;

Sfondo della tastiera RGB Neon HD;

AppLock X GRATIS;

Nuova fotocamera per visione;

Ultra Camera HD;

Sblocco password Wi-Fi;

Wi-Fi Around: sblocca tutti i Wi-Fi e gli hotspot;

Schermata di chiamata colorata e flash del telefono;

Promemoria per l’abbeveratoio;

GT Sport Racing Online;

Caratteri magici e tastiera 2021;

Traduttore di foto e voce in tutte le lingue Al;

Città del crimine: vendetta;

Reface Ultra;

Proiettore Editor video HD/AR;

Animatore LivePhoto;

Ludo Capolavoro in linea;

Mobile Scanner Pro: App Scanner PDF, Scansione su PDF;

Magic Mix Cut – Editor video eccellente;

Scanner del futuro GRATIS 2021;

Downloader video professionale 2021;

StupisciTraduci;

Master di calcio 2021;

Nuovo editor di forme del corpo;

Chiama la registrazione vocale 2.0;

Pro Tuber Ad Blocker per video;

Fitness Ultimate 2021;

Sfondo XYZ Pro;

Se trovi una di queste app android sul tuo telefono, eliminale immediatamente.