Samsung ha annunciato di aver venduto 1 milione di The Frame TV nel 2021, questa è la prima volta che la societa’ riesce a vendere un milione di unità della sua Frame TV in un anno.

Samsung ha lanciato la sua Frame TV nel 2017 e si prevede che raggiungerà più di due milioni di vendite totali entro la fine dell’anno.

“The Frame non è solo un dispositivo per guardare la TV, ma un prodotto lifestyle che migliora uno spazio con il suo design e arricchisce la vita dei consumatori con una vasta collezione d’arte“, ha affermato Simon Sung, Executive Vice President e Head of the Sales & Marketing Team del Visual Display Business di Samsung Electronics.

“Continuiamo a cercare modi per rafforzare le offerte di The Frame per trovare modi innovativi per soddisfare le esigenze e i desideri in evoluzione dei consumatori. Inoltre, esploriamo sempre partnership con nuovi musei, gallerie e artisti per offrire una gamma molto più ampia di collezioni nell’Art Store”.

Samsung vuol dire qualita’ e innovazione

Innovare la qualità delle immagini e stare al passo con le tendenze dei consumatori spinge Samsung a migliorare continuamente ogni nuova iterazione di The Frame. Nel 2020, Samsung ha aggiunto la tecnologia delle immagini QLED per offrire immagini più vivaci. Il televisore incorpora anche un sensore di luminosità per regolare il livello di luminosità in base all’ambiente circostante, in modo che gli spettatori possano godere appieno di immagini e video ottimizzati.

A luglio 2021, Samsung ha lanciato una versione da 85″, quindi ora è disponibile in cinque diverse dimensioni (32″, 55″, 65″, 75″, 85″) per soddisfare una varietà di stili di vita e spazi domestici.

