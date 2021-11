L’ultima volta in cui vi parlammo di Miyazaki e lo Studio Ghibli fu il 2020, allorquando vi preannunciammo che i film dell’iconica casa sarebbero sbarcati su Netflix. La notizia di oggi é ancora più succulenta, poiché Hayao Miyazaki – dopo essersi ritirato dalla scena nel 2013 – ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo film.

Il titolo é “How Do You Live?” ed é basato sull’omonimo romanzo del 1937 di Genzaburo Yoshino; tuttavia, i dettagli esatti della trama del film sono ancora un mistero.

“fantasia su larga scala”

Così lo ha definito il produttore ed ex presidente dello Studio Ghibli Toshio Suzuki in una intervista rilasciata al New York Times.

Miyazaki e lo Studio Ghibli insieme per un ultimo film

Il romanzo del 1937 di Genzaburo Yoshino vede come protagonista un ragazzo di 15 anni di Tokyo, il cui padre è morto da poco. Koperu, questo il suo nome, va a vivere con lo zio dopo la morte del padre e si circonda di amici ricchi che lo invitano a sciare, fare shopping, al cinema e persino in resort super lussuosi. Tutto questo però cozza con la vita precedente del ragazzo, le cui origini sono piuttosto umili.

Il tutto mentre lo zio dà consigli di vita a Koperu. E lo fa parlando di prospettiva, spiritualità e costrutti sociali. Certo, come ci ha insegnato Miyazaki nel corso di questi anni, il film potrebbe allontanarsi dal cupo realismo della storia originale e ed abbracciare la già citata “fantasia su larga scala”.

Sebbene ad oggi non vi sia una data di uscita, sappiamo che “How Do You Live?” sarà interamente disegnato a mano. In origine, il film sarebbe dovuto uscire a cavallo delle Olimpiadi del 2020 , ma all’inizio dello scorso anno Toshio ha affermto che i tempi sarebbero stati pi lunghi, in quanto l’età non permette all’animatore di creare più di un minuto di animazione al mese.

Probabilmente, per inizio 2022 avremo qualche informazione più precisa circa le tempistiche.