Life Is Strange: True Colors per Nintendo Switch si é fatto attendere per settimane, ed oggi – finalmente – abbiamo la data ufficiale. Il gioco, che doveva essere rilasciato contemporaneamente alla versione PC, PlayStation, Stadia e Xbox del gioco nel mese di settembre, arriverà il 7 dicembre. Ad un prezzo di 60 euro circa.

Più o meno nello stesso periodo in cui la versione Switch di True Colors è stata posticipata, Square Enix ha anche confermato di aver posticipato anche l’uscita della Life is Strange Remastered Collection a febbraio 2022 .

Life Is Strange: True Colors, per la versione fisica ci sarà da aspettare

Ora che abbiamo una data di uscita effettiva su Nintendo Switch, passiamo alla notizia brutta. Purtroppo, infatti, il gioco avrà due date di uscita diverse: una per l’uscita fisica e una per l’uscita online sul Nintendo eShop. Quest’ultimo sarà disponibile sullo shop online di Nintendo il 7 dicembre di quest’anno, mentre la versione fisica sarà acquistabile il 25 febbraio del prossimo.

In True Colors i giocatori vestiranno i panni di Alex Chen, una ragazza in grado di vedere le emozioni delle persone. Empatia – questo il nome del potere – riesce a distinguere chiaramente tutti gli spettri emozionali, i quali sono rappresentati come un’aura luminosa di diverso colore che circonda i personaggi. La ragazza decide di fruttare questo potere per indagare sulla morte di suo fratello, poiché convinta non sia stata accidentale. Il gioco ha anche un DLC, Wavelengths, che è ambientato circa un anno prima degli eventi di True Colors.

Per quanto riguarda la Remastered Collection, come detto, uscirà nel febbraio del prossimo anno; essa promette di offrire prestazioni full motion-capture e alcune ottimizzazioni lato grafico. Nella fattispecie, verrà implementato un aggiornamento del motore grafico e alcuni settings sull’illuminazione. La Remastered verrà poi data in omaggi a tutti coloro che acquisteranno la Ultimate Edition True Colors. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di visitare il sito di Square Enix.