Per quanto riguarda le tariffe telefoniche, Iliad è sempre stata sulla cresta dell’onda anche durante la scorsa estate. Di fatto, la Flash 120 è riuscita a tenere botta alle varie esigenze dei clienti nonostante le allettanti offerte degli altri operatori, ma era comunque tempo di cambiare. Infatti, Iliad ha deciso di rinnovare l’offerta consacrando definitivamente la sua ascesa nel mercato.

Proprio per questo motivo, si è accesa ancora di più la rivalità contro gestori come TIM, WINDTRE e Vodafone, e anche perché l’operatore francese ha sempre proposto un prezzo unico in un mercato fatto spesso di rialzi. Flash 120 si può considerare come l’ultima di una lunga serie, la quale costava solo 9,99 euro, ma pare che ci siano delle altre novità da tenere in considerazione.

Iliad: le nuove tre funzioni gratuite

Alcune funzioni molto vantaggiose andrebbero ad offrire ai clienti dei vantaggi extra molto importanti. Si tratta essenzialmente di funzioni che solitamente gli altri operatori fanno pagare, ma che Iliad propone a costo zero. Una di queste riguarda le chiamate all’estero, che rimangono gratuite in ben 60 Stati. Stesso discorso viene applicato per quanto concerne la segreteria telefonica, anch’essa gratuita. Infine, anche la navigazione in 5G viene resa gratuita, ma solamente per i dispositivi che la supportano.

Sono quindi delle funzioni standard ma che non tutti gli operatori mettono a disposizione del clienti. Quindi, questo non ha fatto altro che convincere ancora più clienti a fidarsi dell’operatore francese, che ha dalla sua parte anche la caratteristiche di operare direttamente sulla rete, cosa che potrebbe giocare un ruolo fondamentale.