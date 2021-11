Honor annuncia ufficialmente il suo grande ritorno in Italia, e lo fa ripartendo da Amazon e Honor 50. C’erano molte preoccupazioni, anche in virtù dello stretto legame tra l’azienda e Huawei – visto il ban che ha coinvolto quest’ultima. Honor però rassicura tutti, ribadendo il fatto che ormai é un’azienda indipendente, solida e pronta a raccogliere tutte le potenzialità che il mercato italiano offre:

“HONOR, da azienda indipendente, è tornata a collaborare con i più importanti partner di canale e di distribuzione” – afferma Stefano Grianti, Vice President of Sales di Honor. “Siamo felici di poter annunciare il nostro ritorno su Amazon, un partner per noi strategico e grazie al quale saremo in grado di distribuire ai nostri clienti un ampio portafoglio di prodotti, non solo smarpthone e wearable, ma anche laptop e accessori, per fornire un’esperienza premium di utilizzo e always connected a tutti i nostri clienti“.

Honor 50 é già su Amazon

Honor 50 è il nuovo smartphone top gamma del brand, che punta tutto su design e fotocamera. Abbiamo display curvo da 6,57 pollici per il 50 e 6,72 pollici per la variante Pro. Entrambi i pannelli hanno una risoluzione FHD. I device sono dotati dell’eccellente processore Snapdragon 778G 5G di Qualcomm, che garantisce un perfetto equilibrio tra prestazioni e consumi. La piattaforma hardware dovrà gestire il nuovo sistema operativo di Honor, la Magic UI 4.2 con servizi Google integrati.

Veniamo ora al lato fotocamera. il nuovo Honor monta un sensore posteriore da 108 megapixel ed una camera frontale da 32 megapixel. Nella fattispecie, quello posteriore é dotato di tecnologia Dual View, modalità grandangolo e modalità notte, ed è possibile scattare e registrare video con entrambe le fotocamere (posteriore e anteriore) anche nelle condizioni meno favorevoli, come in situazioni di poca luce o di movimento.

QUI trovate la nostra recensione completa del device

50 Lite e MagicBook X15 sono su Amazon

Vi abbiamo già parlato della variante Lite, uno smartphone dotato di ottime caratteristiche tecniche ed un prezzo davvero concorrenziale. 50 Lite, ricordiamo, monta Android 11 con i Google Mobile Services ed é acquistabile su Amazon a 299 euro a partire dal 3 Dicembre

E come non citare il nuovo e bellissimo MagicBook X 15, dotato di processore Intel Core di decima generazione, design premium e realizzato completamente in alluminio. Il notebook é disponibile nei colori Mystic Silver e Space Gray ad un prezzo scontato di 100 euro!

Infine, ricordiamo che sul noto colosso dell’e-commerce é possibile acquistare le cuffiette wireless premium di Honor e la fantastica fintness band. Approfittate subito delle promozioni Black Friday.