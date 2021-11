Con il Black Friday ormai alle porte, Fastweb ha deciso di lanciare alcune nuove promozioni per le tue offerte di rete fissa, disponibili con alcune modifiche.

Tra le novità disponibili a partire dal 15 novembre 2021, c’è un costo mensile più basso per l’offerta Fastweb Casa Light. Inoltre, l’offerta standard Fastweb Home è stata suddivisa in due versioni con o senza il Booster (ripetitore Wi-Fi con Alexa).

Per quanto riguarda la convergenza fisso-mobile, le chiamate illimitate con Fastweb Casa Light e lo sconto di 3 euro al mese sul canone mensile di rete fissa non sono più disponibili.

Inoltre, sempre dal 15 novembre 2021, chi attiva l’offerta Fastweb Casa Plus può usufruire della promozione “Sconto 3 euro al mese per 12 mesi”.

Questa iniziativa dedicata al Black Friday resta disponibile fino al 30 novembre 2021, salvo eventuali proroghe o modifiche.

Ecco quindi tutte le offerte di rete fissa attualmente disponibili:

Fastweb Casa Light con connessione illimitata in tecnologia FTTH, FTTC e ADSL, chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali e modem FASTGate incluso al costo di 25,95 euro al mese (invece dei precedenti 27,95 euro al mese) indefinitamente.

Fastweb Home con connessione illimitata in tecnologia FTTH, FTTC e ADSL, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e modem NeXXt inclusi al costo promozionale di 25,95 euro al mese per i primi 12 mesi, poi a 28,95 euro al mese (invece del precedente € 30,95 al mese, che però includeva il Booster) a tempo indeterminato.

Fastweb Casa Plus con connessione illimitata in tecnologia FTTH, FTTC e ADSL, chiamate illimitate verso numeri nazionali fissi e mobili e sia modem NeXXt che Booster inclusi al costo promozionale di 29,95 euro al mese per i primi 12 mesi, poi a 32,95 euro al mese a tempo indeterminato.

Informazioni sui dispositivi e attivazione

Con le attuali offerte di rete fissa Fastweb, il canone di attivazione è compreso nel costo finale e rateizzato a 1 euro per 24 mesi (in fattura ci sarà uno sconto di pari importo). In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi non verrà addebitato alcun importo relativo alle rate mancanti.

Per quanto riguarda i dispositivi forniti da Fastweb, il modem NeXXt include la compatibilità con lo standard Wi-Fi 6 e l’integrazione con l’assistente vocale Amazon Alexa, con cui è possibile gestire direttamente con i comandi vocali la propria smart home, anche con funzionalità specifiche per la propria rete fissa.

Il Booster invece è un dispositivo più piccolo composto da un ripetitore Wi-Fi, anche con Alexa integrato, da abbinare al modem NeXXt per estendere il segnale nelle zone meno coperte della casa, creando una rete Easy Maglia.

I dispositivi Fastweb sono inclusi in comodato d’uso. In caso di mancata restituzione a seguito del recesso, il cliente dovrà pagare 80 euro per il modem NeXXt, 60 euro per il Booster o 50 euro per il FASTGate.