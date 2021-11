Grazie alle splendide offerte raccolte all’interno del corrente volantino Black Friday di Expert, gli utenti possono confrontarsi con prezzi sempre più bassi e prodotti di alta qualità, senza mai essere costretti a sborsare cifre particolarmente elevate.

Il risparmio è proprio alla portata di tutti sul territorio nazionale, a conti fatti i clienti si ritrovano a poter accedere agli sconti recandosi personalmente in un negozio, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale, il quale prevede la spedizione diretta presso il domicilio (a pagamento, da aggiungere alla cifra mostrata a schermo). I prodotti sono ad ogni modo commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono distribuiti no brand, nel caso della telefonia mobile.

Expert: tutti questi sconti sono ancora attivi

Tantissime offerte attendono gli utenti nel volantino Expert, i prezzi sono molto bassi anche per quanto riguarda la telefonia mobile, sebbene l’attenzione dell’azienda si sia rivolta più che altro verso modelli di fascia medio bassa, ovvero in vendita ad un prezzo che non supera i 349 euro finali.

I terminali da acquistare, nel dettaglio, sono Galaxy A12, Oppo A74, Oppo A94, Redmi Note 10S, Vivo V21, TCL 20L+, Xiaomi Redmi 9T, Realme c11 e Realme GT Neo 2. Quest’ultimo è forse il più nuovo fra tutti, promette eccellenti prestazioni dietro il pagamento di una quota di circa 449 euro.

Per godere di una visione d’insieme dell’intero volantino Expert, dovete fare riferimento al sito ufficiale, il luogo ideale per sfogliar le singole pagine della campagna promozionale stessa.