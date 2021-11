I prezzi attivati da esselunga in occasione del Black Friday 2021, sono tra i più bassi che si siano mai effettivamente visti, garantendo difatti al cliente la possibilità di godere di un risparmio che supera le aspettative, permettendo ugualmente di accedere a prodotti di alta qualità.

La campagna promozionale che potrete trovare direttamente nel nostro articolo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente in negozio, una limitazione che riprende effettivamente quanto già visto in passato, senza però limitare il quantitativo di scorte disponibile. Risparmiare con Esselunga è facilissimo, grazie alla presenza delle versioni no brand, per quanto riguarda la telefonia mobile, e la garanzia di 24 mesi.

Esselunga: questi sono gli sconti del Black Friday

Sconti da pazzi sono stati effettivamente attivati da Esselunga all’interno del proprio volantino dedicato al Black Friday, tutti i prezzi sono molto più bassi del normale, e riescono ad offrire al cliente anche la possibilità di acquistare ad esempio un must have del 2021, il Samsung Galaxy S21 5G, pagandolo soli 599 euro (per quanto riguarda la variante da 128GB). Discorso simile per l’Apple iPhone 12 Pro, un ottimo prodotto del 2020, sceso a 898 euro.

Sempre all’interno del medesimo volantino sono anche in vendita altri modelli ugualmente interessanti, quali sono rappresentati da Galaxy A12, Apple iPhone XR, Realme C11, Nokia C20 o anche Vivo Y72. Per conoscere nel dettaglio ogni altro sconto della campagna promozionale di Esselunga per il Black Friday, dovete assolutamente rifarvi al sito ufficiale dell’azienda stessa.