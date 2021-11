La nuova raccolta di classici Disney vi farà tornare indietro nel passato, e probabilmente anche provare un po’ di nostalgia di quei tempi andati. Disney Classic Games Collection riunisce i più amati capolavori, tra cui Aladdin, Il libro della giungla e Il re leone.

Disponibile da poche ore su più piattaforme, il pacchetto include sia la prima versioni dei classici Disney, che le nuove versioni rimasterizzate in alta definizione. Gli appassionati potranno giocare tutte le versioni console a 16 bit, da sempre acclamate dalla critica come opere senza tempo.

Disney Classic Games Collection: che cosa comprende

Questa nuova Collector contiene alcuni dei classici per consolle fissa che abbiamo già potuto ammirare nella versione del 2019. Va poi ad aggiungere alcuni titoli per piattaforma portatile e – per la prima volta in assoluto – nuovi capitoli che non erano disponibili nella precedente collezione. Vediamo assieme quali:

Aladdin (disponibile su SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive)

(disponibile su SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive) Aladdin – Final Cut (disponibile su Sega Mega Drive)

(disponibile su Sega Mega Drive) Aladdin – Versione demo (disponibile su Sega Mega Drive)

(disponibile su Sega Mega Drive) Aladdin – Versione giapponese (disponibile su Sega Mega Drive)

(disponibile su Sega Mega Drive) Il Re Leone (disponibile su SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive)

(disponibile su SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive) Il Re Leone – Versione giapponese (disponibile su Sega Mega Drive)

(disponibile su Sega Mega Drive) Il libro della giungla (disponibile su SNES, Game Boy e Sega Mega Drive)

Tante novità. A partire dalle versioni a 16 bit dei giochi a nuovi ed inediti filmati, colonne sonore complete, e persino versioni a 16 bit di brani che hanno fatto la storia come “A Whole New World”, “I Just Can’t Wait to Be King” e “The Bare Necessities”. Nuove funzionalità, ed in ultimo, ogni singolo gioco ha ricevuto migliorie grafiche: risoluzione FHD, filtri e frame più elevati.

