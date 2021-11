Il volantino Coop e Ipercoop è assolutamente inaspettato, a tutti gli effetti gli utenti si ritrovano a poter accedere al sito ufficiale dell’azienda, godendo di una serie di riduzioni veramente notevoli, applicate nella maggior parte dei casi su smartphone di fascia media.

Il pregio dell’e-commerce di Coop e Ipercoop riguarda la possibilità di fruire della spedizione gratuita presso il domicilio, la quale può effettivamente essere richiesta nel momento in cui si dovessero superare solamente i 19 euro di spesa. In parallelo, lo ricordiamo, è sempre presente la rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, che potrà essere richiesta nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Coop e Ipercoop: tantissime offerte vi attendono

Un volantino veramente ricco di occasioni e di prezzi alla portata di tutti, con una forte propensione verso gli smartphone appartenenti alla fascia media, ed in alcuni casi abbastanza datati. Questo è in sintesi ciò che effettivamente vi attende da Coop e Ipercoop, ottime riduzioni ad esempio su Apple iPhone X o anche Samsung Galaxy S20 FE, i cui prezzi finali di vendita vanno a toccare al massimo i 499 euro.

Le alternative proposte dalla medesima campagna promozionale sono inoltre legate a Alcatel 1B, Apple iPhone 7, Oppo Find X3 Lite, Realme C21, Oppo A16 e similari, tutti disponibili all’acquisto a prezzi ridottissimi. Il più interessante della seconda selezione è chiaramente Oppo Find X3 Lite, un prodotto dalle prestazioni incredibili, in confronto alla fascia di appartenenza.