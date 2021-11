I prezzi che Comet ha deciso di attivare nel periodo del Black Friday 2021, sono assolutamente invitanti e possono spingere i clienti a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, grazie sopratutto ad un rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole.

Coloro che vorranno effettivamente avvicinarsi alla campagna, devono sapere che gli acquisti possono essere tranquillamente completati anche online sul sito ufficiale, fruendo anche della spedizione gratuita presso il domicilio, prevista per tutti al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. Il risparmio è garantito dalla possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa.

Comet: che offerte speciali nel volantino

Per avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto, Comet ha deciso di lanciare una campagna promozionale che raccoglie al proprio interno un numero incredibile di offerte legate alla telefonia mobile. Tra queste spiccano alcune chicche da non lasciarsi sfuggire, come Apple iPhone 13 Mini a 889 euro, Apple iPhone 12 Mini a 599 euro o anche Oppo Reno6 Pro a 749 euro.

Molto buone sono anche le proposte relative alla fascia intermedia, in questo caso si ritrovano prodotti da meno di 500 euro, quali sono Oppo Reno6, Realme GT Master Edition, Oppo Find X3 Lite, Oppo A16, Wiko Power U10, Wiko Y62 Plus o Realme GT Neo 2, solo per citarne alcuni. Menzione d’onore per il Samsung Galaxy S21+, uno dei migliori prodotti di sempre, acquistabile finalmente a soli 749 euro.

Tutti i dettagli della campagna sono raccolti direttamente qui.