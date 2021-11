Il volantino Carrefour attivo in questi giorni, riesce ad avere la meglio sulle dirette rivali, mettendo a disposizione degli utenti italiani un buon numero di offerte e di prezzi bassissimi, che permetteranno a tutti gli effetti di spendere cifre decisamente inferiori alle aspettative.

La soluzione corrente resta perfettamente in linea con quanto avevamo già visto ed apprezzato in passato, in altre parole gli acquisti sono effettuabili in esclusiva nei singoli punti vendita, con accessibilità garantita ovunque sul territorio nazionale. I prodotti sono distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, e prevedono inoltre la possibilità di godere della versione no brand, ovvero con aggiornamenti che vengono tempestivamente rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Carrefour: i migliori sconti del Black Friday

Il volantino carrefour prova a rendere felici gli utenti, sebbene comunque l’attenzione si sia rivolta più che altro verso una fascia non particolarmente elevata della telefonia mobile, o comunque dell’elettronica generale. Il prodotto maggiormente interessante è lo Xiaomi Redmi 9At, uno smartphone dalle discrete prestazioni, acquistabile dal consumatore finale a meno di 100 euro.

Sempre nella medesima campagna, si consiglia la scelta in combinata con la Xiaomi Mi Band 4C, una smartband tremendamente economica dato il prezzo di vendita del periodo a 14,95 euro, con il quale sarà possibile godere comunque di prestazioni adeguate con la fascia di appartenenza. I dettagli ed ogni informazione del caso è riassunta nelle pagine su questo sito.