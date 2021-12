Un certo numero di importanti società finanziarie, tra cui UniCredit e Amundi, asset manager di Credit Agricole, hanno sponsorizzato il primo fondo di private equity italiano rivolto agli investitori al dettaglio.

Il fondo, soprannominato HOPE, mira a raccogliere 500 milioni di euro (581 milioni di dollari) sia da investitori professionali che da piccoli risparmiatori, che possono investire fino a 1.000 euro.

Secondo la Banca d’Italia, a fine 2020 le famiglie italiane detenevano attività finanziarie nette per 3.809 miliardi di euro. Nell’incertezza causata dalla pandemia, i depositi sono aumentati di 85 miliardi di euro lo scorso anno, più del doppio dell’aumento medio dei cinque anni precedenti.

“L’idea alla base di HOPE è di incanalare gli enormi risparmi privati ​​italiani nell’economia reale del paese per alimentare la crescita economica“, ha detto a Reuters Claudio Scardovi, CEO di HOPE.

Tra i sostenitori del progetto figurano anche il principale assicuratore italiano Generali, affiancato da BNL e le banche Banco BPM, BPER, con il ramo italiano della francese BNP Paribas.

Gli sponsor hanno fornito finanziamenti per far decollare l’impresa e alcuni hanno anche dato un impegno preliminare a investire nel fondo al momento del lancio.

Parole fiduciose

“L’Italia ha bisogno di crescere per sostenere il suo debito pubblico, che viene finanziato in parte da altri membri della zona euro come Germania e Francia attraverso la Banca centrale europea”, ha affermato Scardovi.

Le straordinarie misure di sostegno economico messe in atto da Roma durante la crisi COVID-19 hanno portato il debito pubblico italiano, uno dei più grandi al mondo, a 2.726 miliardi di euro, oltre 1,5 volte la produzione interna del Paese.

Il paese, afflitto da una crescita cronicamente fiacca, fa affidamento sulla ripresa post-pandemia per ridurre l’onere del debito. I fondi di private equity stanno vivendo una fase di boom mentre gli investitori cercano rendimenti tra tassi negativi e valutazioni alle stelle sui mercati finanziari inondati da liquidità a basso costo.

“L‘inflazione è alle porte e investire in beni reali non quotati è la migliore strategia di difesa”, ha affermato Scardovi, ex consulente AlixPartners.

“Vogliamo dare ai comuni italiani l’accesso all’universo del private equity, mettendo una quota dei loro risparmi in un portafoglio diversificato con esposizione al corporate, ma anche al real estate e alle infrastrutture“.

HOPE, che punta a un tasso di rendimento a due cifre sui suoi investimenti, è in attesa del via libera della Consob, regolatore del mercato italiano, all’inizio del 2022, prima di iniziare a distribuire i suoi prodotti attraverso le istituzioni finanziarie che lo hanno sostenuto.