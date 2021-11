Il giorno del Black Friday è ufficialmente arrivato e Unieuro non si è assolutamente fatta cogliere impreparata, all’interno del corrente volantino ha posizionato una serie di promozioni e di prezzi sempre più bassi, che spingono gli utenti a raggiungere un livello di risparmio incredibile.

Coloro che vorranno effettivamente cogliere al volo l’occasione, potranno decidere di recarsi personalmente in negozio, oppure di affidarsi direttamente al sito ufficiale, il quale non molla assolutamente la presa, promettendo ai clienti la spedizione gratuita presso il domicilio nel momento in cui dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: tantissimi sconti per tutti i gusti

Unieuro si prende ancora gioco delle dirette concorrenti del mercato, proponendo una campagna promozionale che la vede scontare i migliori prodotti attualmente disponibili, come Samsung Galaxy S21, a prezzi irrisori. Il suddetto dispositivo, infatti, potrà essere acquistato dagli utenti con una spesa finale di 649 euro.

Molto buona è anche l’offerta relativa all’Oppo Find X3 Neo, un terminale dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, caratterizzato da specifiche di altissimo livello, ed una cifra finale richiesta di soli 569 euro. Scendendo infine verso il basso, notiamo la presenza di altri modelli interessanti, che possono essere Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A12, Realme C21 o anche Oppo A74. La campagna promozionale di Unieuro può essere sfogliata in ogni sua parte aprendo le pagine che trovate sul sito, in tal modo conoscerete da vicino i singoli sconti e potrete scoprire anche le proposte di altre categorie merceologiche.