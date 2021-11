Ogni mese attendiamo tutti con ansia l’evento di PlayStation Plus ormai tappa fissa, che allieta gli ultimi giorni che ci separano dal nuovo. L’attesa si fa sempre più alta, con la speranza che tra i titoli gratuiti ci sia il nostro preferito, quello che desideriamo da tempo. Come al solito un noto leaker ha rivelato i possibili giochi che PlayStation Plus proporrà gratis per dicembre. Ma ce n’è uno esclusivo! Scopriamo allora cosa potrebbe aspettarci il nuovo mese! Saranno felici tutti gli abbonati a questo incredibile servizio gestito da Sony divisione gaming.

PlayStation Plus: ecco i giochi gratuiti di dicembre in anteprima

PlayStation Plus è il servizio di casa Sony che permette di arricchire l’esperienza di gioco a chi decide di abbonarsi. Tanto spazio cloud per i salvataggi multiplayer online, sconti esclusivi e giochi mensili gratuiti. Proprio di questi ultimi vi parleremo nell’articolo.

Sì, perché come ogni mese che si rispetti, prima che sia PlayStation Plus ad annunciarli, c’è sempre qualche leaker che li anticipa, a volte azzeccandoci, altre volte prendendo fischi per fiaschi. Solitamente però i leak sono corretti. Tra i tre previsti per il mese di dicembre ce n’è uno davvero speciale e unico.

I tre titoli esclusivi

Il leaker è Dealabs, forum di videogiochi che abbiamo imparato ad apprezzare proprio per le sue previsioni accurate sui giochi gratuiti previsti per il mese entrante su PlayStation Plus. Ma quali sono i tre titoli? Scopriamoli insieme.

Il primo potrebbe essere Godfall. “Parti per un’avventura in questo fantastico gioco di ruolo d’azione basato su intensi combattimenti corpo a corpo, in cui i giocatori raccolgono bottini, indossano set di armature leggendarie e affrontano nemici formidabili. Completa missioni difficili per ricevere un bottino favoloso, mentre distruggi gli eserciti che insorgono contro di te“.

Il secondo previsto sembrerebbe essere Mortal Shell. “Il mondo in frantumi di Mortal Shell, uno spietato gioco di ruolo d’azione, metterà alla prova il tuo ingegno e la tua resistenza. Mentre i resti dell’umanità muoiono, nemici devoti marciscono tra le rovine. Sono spietati e la tua sopravvivenza dipende dalla tua eccezionale vigilanza, dalla tua precisione e dal tuo istinto. Vai alla ricerca degli Adepti e dei loro santuari nascosti e scopri il tuo scopo“.

Infine, dulcis in fundo, un gioco inaspettato ed esclusivo: LEGO DC Super-Villains. “Quanto è bello essere cattivi… Imbarcati nella nuova avventura DC / LEGO® diventando il miglior cattivo dell’universo. Nel gioco, i giocatori creeranno e interpreteranno un nuovissimo super criminale, scatenando scherzi maliziosi e causando distruzione in una storia ricca di azione. In un mondo aperto dell’Universo DC, la Justice League è svanita, lasciando la protezione della Terra alle sue controparti autoproclamate ‘Sindacato criminale’. Sta a te e a un gruppo di pazzi disadattati scoprire le intenzioni di questi nuovi e strani supereroi. Accompagnati dai leggendari super criminali DC, come Joker, Harley Quinn e altri della Injustice League, i giocatori inizieranno un’avventura epica“.