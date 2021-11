L’operatore virtuale Kena Mobile, in occasione del Black Friday che cade oggi, venerdì 26 novembre, ha deciso di regalare un buono Amazon a tutti gli utenti che attivano una nuova offerta.

Kena Mobile, gestore virtuale di TIM, propone ai nuovi clienti che effettuano portabilità da Iliad, Poste Mobile, e altri MVNO, la Kena 5,99 Special. Andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli.

Kena Mobile vi regala un buono Amazon in occasione del Black Friday

Kena 5,99 Special è sottoscrivibile per chi mantiene il proprio numero portandolo da iliad, Poste Mobile o un altro MVNO come per esempio Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica e tanti altri. L’offerta comprende minuti e SMS illimitati più 50 GB di traffico internet a soli 5.99 euro al mese.

La nuova SIM è gratuita e non è previsto alcun contributo di attivazione per questa offerta. Come anticipato precedentemente, l’operatore regalerà un buono Amazon del valore di 10 euro a tutti coloro che attiveranno l’offerta appena descritta entro il prossimo 30 novembre 2021.

L’offerta è attivabile solamente online, basta recarsi sul sito ufficiale dell’operatore, cliccare sul bottone “acquista” sotto l’offerta e procedere con l’inserimento dei dati richiesti. La promozione è attivabile anche sull’applicazione ufficiale dell’operatore, visitate il sito per maggiori dettagli.