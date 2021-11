Quando si parla di storia e di dinosauri è impossibile non pensare al capolavoro di Steven Spielberg Jurassic Park, film che ha segnato l’infanzia di molti di noi e che sta attualmente segnando l’infanzia delle nuove generazioni grazie al suo successore, Jurassic World.

Il sequel ufficiale, giunto attualmente al secondo capitolo, molto presto vedrà però l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia, stiamo ovviamente parlando del terzo film, Jurassic World: Il dominio, atteso nelle sale in Italia il 22 Giugno del prossimo anno.

A quanto pare però, visto il clima propenso al rilascio di piccole molliche di pane per tenere alzato l’hype, dopo i colpi di scena di Spider-man No Way Home, anche Universal Pictures ha deciso di unirsi alla festa, ha infatti rilasciato il prologo del film, ovvero i primi minuti tali e quali a come saranno nel film.

Cosa emerge ?

Il prologo mostra un inizio rievocativo, infatti è ambientato 65 milioni di anni fa e viene mostrato il mondo dell’epoca dominato dai dinosauri con una protagonista d’eccezione, la zanzara iconica che milioni di anni dopo darà la possibilità a John Hammond di dare il via alle vicende di Jurassic Park.

Dopodiché abbiamo un lungo salto che ci porta esattamente a poco tempo dopo rispetto a dove ci aveva lasciati il secondo capitolo, inquadrando Rexi (il famoso T-Rex che ci ha accompagnati per tutti gli altri capitoli), intenta a scappare da un inseguimento in elicottero, salvo poi imbattersi in un cinema all’aperto ove seminerà il panico.

Tutto ciò lascia intendere come sarà impostato il film, molto probabilmente vedremo una caccia agli animali preistorici liberati nel secondo capitolo.