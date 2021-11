Iliad entra con decisione nel mercato della telefonia mobile italiana, anche in occasione del Black Friday. Gli abbonati che decidono di attivare una SIM con l’operatore francese proprio in queste ore potranno scegliere il vantaggio di una tariffa come la Giga 120.

Iliad, il 5G e l’offerta del Black Friday di soli 9,99 euro

La promozione Giga 120 mette a disposizione di tutti gli abbonati un ticket di primo rilievo con consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti gli amici della rubrica e con ben 120 Giga per navigare in internet. Il costo di rinnovo prevede un pagamento pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti interessati dovranno aggiungere in sede di attivazione solo un contributo di 10 euro per il rilascio della della SIM.

Prezzi da vero ribasso e soglie di consumo sono però solo una parte dei vantaggi garantiti da Iliad. Il provider francese, infatti, punta forte anche sui servizi ed in particolare sulla tecnologia 5G.

In occasione del Black Friday, a differenza di quanto previsto anche dagli altri operatori attivi nel mercato della telefonia in Italia, il 5G di Iliad sarà completamente a costo zero. Il provider francese quindi differenzia la sua promozione rispetto alle iniziative commerciali di TIM e Vodafone. Per la navigazione di rete 5G non sono previste né spese extra né opzioni da aggiungere.

Ad oggi il 5G di Iliad è già una realtà in più di 20 città del nostro Paese. Entro la prima parte del 2022, inoltre, il provider estenderà la sua rete in altre città.