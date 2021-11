Fortnite chiuderà in bellezza questo 2021 con il finale del suo secondo capitolo il 4 dicembre. L’evento, denominato “The End”, sarà il più difficile di sempre: i giocatori saranno impegnati in una “sfida di resistenza per il destino dell’isola“.

Cosa vuol dire? Probabilmente i giocatori si ritroveranno immersi in una mappa completamente nuova. Un evento simile è stato già proposto alla fine del primo capitolo di Fortnite, quando l’isola principale è stata distrutta da un buco nero.

“I creatori di contenuti e i giocatori che desiderano rivivere i momenti finali di Fortnite: Capitolo 2 dovrebbero prendere provvedimenti per registrare e archiviare la loro esperienza, poiché i replay non saranno disponibili“, ha affermato oggi Epic.

L’evento finale del capitolo 1 é stato davvero entusiasmante, tanto da essere definito come il più grande “evento in-game di sempre“. Una missione difficile, che ha visto dapprima schiantarsi una meteora, e successivamente il gioco stesso è andato offline per diversi giorni. Quandoi server di Fortnite sono finalmente tornati, i giocatori sono stati accolti con una mappa completamente nuova per la prima volta nella storia del gioco.

Fortnite chiude in bellezza il 2021 con l’evento “The End”

Il sito ufficiale ci preannuncia che i giocatori “affronteranno The Cube Queen in un’ultima battaglia per il destino dell’isola“.

I players potranno fare squadra con i loro amici di tutto il mondo, poiché l’evento supporterà party fino a 16 membri. “The End” si svolgerà il 4 dicembre; i giocatori che combatteranno contro la Cube Queen sbloccheranno anche una schermata di caricamento speciale che preannuncerà il Capitolo 3.

Epic Games ha annunciato martedì di aver acquisito Harmonix, creatore di Rock Band e Dance Central, “per creare viaggi musicali e gameplay speciali per Fortnite“.