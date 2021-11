Dopo tutte le polemiche che si sono accese in questi giorni in merito alla sentenza dell’Antitrust, questo è il momento giusto e favorevole per scegliere Fineco Bank. Se sei un privato perché non cogli questa preziosa opportunità scegliendo le soluzioni vantaggiose di questa banca? Infatti, se apri un conto corrente con Fineco Bank, potrai mantenere il canone mensile gratuito grazie alle tante opportunità che ti faranno anche guadagnare. Scopriamo insieme come fare in modo semplice, veloce e online con un click.

Fineco Bank: trasforma il tuo nuovo conto corrente azzerando il costo del canone

Con Fineco Bank, aprendo un conto corrente ex novo, avrai una serie di opportunità interessanti per azzerare il canone mensile che, altrimenti, sarebbe di 6,95 euro. Prima di tutto, dovete collegarvi al sito ufficiale della banca, sulla pagina dedicata all’apertura di un nuovo conto. Qui dovrete compilare tutti i vostri dati nell’apposito form.

Il vantaggio di aprirlo online è che in pochissimi click avrete già il vostro nuovo conto corrente attivo e pronto per essere utilizzato. Dovrete solo seguire le istruzioni che Fineco Bank vi mostrerà sullo schermo, tenendo a portata di mano il vostro personale documento di identità in corso di validità (Carta di Identità, Patente o Passaporto) e il vostro Codice Fiscale.

Se avete meno di 28 anni, il canone mensile di 6,95 euro si azzererà automaticamente rendendo così il vostro conto corrente completamente gratuito. Altrimenti ci sono alcune istruzioni da seguire e poter scegliere per ricevere 6,95 euro di bonus ogni mese che andranno a coprire il canone mensile. Eccole qui elencate:

servizi di consulenza Plus o Advice valorizzati ≥ 20.000€;

o valorizzati ≥ 20.000€; Credit Lombard o Fidi su titoli o fido su pegno;

o su titoli o fido su pegno; Rata Mutuo Fineco Bank addebitata in conto;

addebitata in conto; bonus con un patrimonio di Risparmio gestito > 40.000€;

> 40.000€; bonus con un patrimonio di Risparmio amministrato > 80.000€;

> 80.000€; bonus con 4 trading eseguiti nel mese;

eseguiti nel mese; al raggiungimento di 48 ordini trading, il canone è gratis per tutto l’anno in corso a partire dal mese del raggiungimento della soglia.

Insomma, oltre ad azzerare il costo vivo del conto corrente, Fineco Bank con queste opzioni vi permette di accedere agli incredibili servizi della banca, oltre a guadagnare soldi extra grazie ai pacchetti trading esclusivi.