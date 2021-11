Il Black Friday è alle porte e Fastweb ha deciso di esagerare. Oggi puoi sottoscrivere l’incredibile e completa offerta per internet casa con la Fibra Fastweb Casa scontata allo stesso prezzo di Casa Light. Non lasciatevi sfuggire questa incredibile occasione! Le promo dell’operatore giallo sono davvero incredibili e incredibile è anche il prezzo se paragonato al ricco bundle che la tariffa offre. Scopriamo insieme tutti i dettagli e i costi di questa impressionante offerta.

Fastweb Casa super scontata con un ricco contenuto

Iniziamo subito col precisare che la super novità di Fastweb Casa è il nuovissimo modem Internet Box NeXXt. Con Alexa integrata, l’assistente vocale di Amazon, potrai gestire la connessione di casa anche con la voce, oltre ad ascoltare la tua musica preferita e molto altro. La cosa più bella è che il modem è incluso nel prezzo della promozione che è identico a quello dell’offerta Casa Light grazie agli sconti Black Friday!

Scopriamo il ricco bundle che l’offerta Fastweb Casa offre all’incredibile prezzo di 25,95 euro al mese, anziché 28,95 euro:

Fibra ultraveloce con Giga illimitati per navigare e fare qualsiasi cosa richieda una connessione senza limiti di velocità e di contenuti;

per navigare e fare qualsiasi cosa richieda una connessione senza limiti di velocità e di contenuti; chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; attivazione della linea con personale qualificato completamente a carico di Fastweb;

della linea con personale qualificato completamente a carico di Fastweb; Internet Box NeXXt incluso nell’offerta.

Grazie alla promo Black Friday potrai attivare l’offerta Fastweb Casa congelando il prezzo a 25,95 euro al mese per 12 mesi. Poi il canone tornerà al prezzo canonico di 28,95 euro al mese. Ovviamente come per tutte le offerte dell’operatore giallo vige la politica “Soddisfatti o rimborsati“:

“Hai 30 giorni dall’attivazione per cambiare idea e richiedere la disattivazione della linea fissa. Ti rimborsiamo tutti i costi sostenuti nel primo mese“.

Se vuoi assicurarti copertura completa in tutta la casa, attivando un surplus di 4 euro al mese, riceverai l’amplificatore Wi-Fi Booster che amplifica il segnale potenziando e diffondendo in tutta la tua abitazione il segnale Wi-Fi di Fastweb.

Non dimenticate che sono disponibili online anche le offerte Fastweb dedicate alle aziende.