UBS ha identificato l’ex amministratore delegato di UniCredit Jean Pierre Mustier come possibile successore del presidente Axel Weber, il cui mandato scadrà nel 2022, hanno riferito a Reuters tre fonti con conoscenza della questione.

Tuttavia, una fonte vicina a Mustier ha affermato che il 60enne francese non vuole ancora lasciare la (SPAC) Pegasus Europe che ha creato e in cui ha investito dopo aver lasciato UniCredit un anno fa.

Il consiglio di amministrazione della più grande banca svizzera mira a scegliere un nuovo presidente entro la fine dell’anno e ha incluso Mustier in una rosa di possibili candidati, hanno affermato le fonti, parlando a condizione di anonimato poiché la questione è riservata. UBS e rappresentanti di Weber hanno rifiutato di commentare.

Le fonti hanno affermato che Mustier potrebbe affrontare le critiche degli investitori se si ritirasse prima che Pegasus, quotata ad Amsterdam, che si concentra sui servizi finanziari, completi una fusione.

Il tempismo è la principale complicazione

Mustier, che ha collaborato con il magnate del lusso Bernard Arnault e l’ex banchiere della Bank of America Diego De Giorgi per lanciare Pegasus ad aprile, ha iniziato la sua carriera all’interno della divisione corporate e investment banking di Societe Generale.

In precedenza è stato un concorrente per i migliori posti di lavoro in alcune delle più grandi banche europee, tra cui HSBC e Credit Suisse.

Weber non cercherà di estendere il suo mandato in UBS dopo la scadenza di quello ad aprile, ha detto una fonte.

UBS desidera assumere un presidente con esperienza nel settore dell’investment banking che possa lavorare a stretto contatto con l’ex capo di ING Ralph Hamers, che è diventato CEO della banca svizzera lo scorso anno, impegnandosi a migliorare i suoi servizi digitali dopo una carriera incentrata principalmente sul retail banking.