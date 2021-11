Il volantino del venerdì nero, comunemente conosciuto come Black Friday, di Esselunga, raccoglie a tutti gli effetti un numero sempre crescente di offerte e di prezzi bassissimi, che possono spingere gli utenti a spendere cifre inferiori rispetto ai listini originari.

La campagna promozionale che troverete elencata nel nostro articolo, ricalca esattamente le linee guida che già avevamo visto ed apprezzato in passato, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati solamente recandosi in negozio, in nessun altro modo vi sarà possibile accedere agli stessi sconti. I prodotti, indipendentemente da tutto, sono distribuiti con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, dalla data di acquisto.

Esselunga: ecco quali sono gli sconti del Black Friday

Un volantino pazzesco attende gli utenti da Esselunga, l’azienda è stata in grado di lanciare una campagna promozionale che vede l’introduzione di sconti assurdi e di prezzi veramente ridottissimi, anche applicati su prodotti dalla qualità estremamente elevata. Un esempio può essere portato con il Samsung galaxy S21 5G, il modello che tutti desiderano e per cui tutti farebbero pazzie, è finalmente acquistabile ad un prezzo adeguato, pari a 599 euro per la versione no brand. Molto invitante è anche lo sconto attivato su Apple iPhone 12 Pro, l’ex-top di gamma dell’azienda di cupertino è stato proposto a 898 euro.

Non mancano anche soluzioni decisamente più economiche, tutte rappresentate perfettamente da Galaxy A12, Realme C11, Nokia C20, Apple iPhone XR o anche Vivo Y72.