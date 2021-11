Il volantino Unieuro relativo al Black Friday 2021 riesce ancora una volta a convincere gli utenti all’acquisto di altri prodotti di tecnologia generale, promettendo riduzioni importantissime sui principali dispositivi attualmente in vendita.

La campagna promozionale corrente, ad ogni modo, risulta essere disponibile in ogni singolo negozio, in parallelo al sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la possibilità di mettere le mani sui terminali acquistati, ricevendoli gratuitamente presso il proprio domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 49 euro (senza vincoli in termini di categorie merceologiche).

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, sono disponibili tantissimi codici sconto e tutte le nuove offerte black friday.

Unieuro: questi sconti sono da far perdere la testa

Unieuro alza il livello degli sconti con una campagna promozionale veramente assurda, la perfetta occasione per accedere ai migliori prodotti in circolazione, pagandoli cifre decisamente ridotte rispetto ai listini originari. Lo smartphone che rappresenta la maggiore espressione del pensiero appena discusso, è il Samsung Galaxy S21, un modello in vendita inizialmente a quasi 1000 euro, ma oggi disponibile a soli 649 euro.

Discorso simile per il bellissimo Oppo Find X3 Neo, un prodotto dalla qualità incredibile e dal prezzo ridottissimo, basteranno 569 euro per acquistarlo definitivamente. In alternativa si possono scegliere anche smartphone decisamente più economici, come Galaxy A12, realme C21, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o anche Oppo A74. Tutti i dettagli, e gli sconti nello specifico, sono raccolti in esclusiva per voi direttamente sul sito ufficiale di Unieuro, scoprirete anche i prezzi di prodotti di altre categorie merceologiche.