Il Black Friday è quasi alle porte e TIM sarà più che protagonista nelle ore che verranno con una serie di iniziative ad hoc pensate per i nuovi abbonati. Il gestore italiano vuole assicurare delle ricaricabili alternative a delle di Iliad ed ha pensato al rilancio della sua tariffa Wonder.

TIM e le ore del Black Friday: la migliore offerta del momento

TIM lancia l’offerta Wonder per gli utenti che nelle prossime ore si impegneranno ad effettuare la portabilità del numero da altro provider. Così come nelle precedenti settimane, questa tariffa non sarà invece disponibile per tutti gli utenti che hanno già una SIM operativa con altra ricaricabile associata.

Le versioni di TIM Wonder saranno sempre due. In un primo pacchetto gli utenti avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS da inviare a chiunque. Per quanto concerne la quota per la navigazione internet, il gestore metterà a disposizione di tutti gli abbonati ben 70 Giga. Il costo di rinnovo è invece previsto in 9,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda versione della TIM Wonder prevede sempre chiamate senza limiti verso tutti ed SMS infiniti con 50 Giga per navigare in rete. Il costo di rinnovo è sempre lo stesso: 9,99 euro ogni trenta giorni.

Proprio come previsto per altre ricaricabile, anche con la tariffa Wonder il gestore assicura costi bloccati nel primo semestre di abbonamento. TIM quindi si impegna a non applicare rimodulazioni sui prezzi mensili e sulle soglie di consumo durante i primi sei mesi dall’attivazione della scheda SIM.