Mentre attendiamo l’arrivo del discusso iPhone pieghevole e del Google Pixel Fold, Samsung brevetta nuovi display OLED dedicati ai suoi dispositivi flessibili e OnePlus brevetta uno smartphone pieghevole con doppia cerniera. Il documento riguardante il dispositivo è stato reso noto dal portale LetsGoDigital, che ha pubblicato delle immagini create dal designer Technizo Concept.

OnePlus Tri-Fold Foldable Device: ecco il pieghevole brevettato!

Il dispositivo pieghevole brevettato da OnePlus e mostrato dalle immagini apparse in rete desta particolare attenzione per la grandezza del display. Quest’ultimo si distingue per la presenza di una doppia cerniera che permette la suddivisione del pannello in tre differenti sezioni. Entrambe le cerniere sono comunque del tutto invisibili anche quando il dispositivo raggiunge la sua massima estensione.

OnePlus potrebbe proporre uno smartphone pieghevole decisamente originale. A differenza dei modelli visti fin ad ora in brevetto o presentati dalle aziende rivali, lo smartphone in questione sarebbe in grado assumere forme differenti in base al modo in cui si intende piegare i vari display. Un’immagine desunta dal documento mostra, infatti, il dispositivo posizionato come una sorta di triangolo, ciò ne consentirebbe l‘utilizzo a più utenti contemporaneamente.

L’assenza di notch e fori nel display lascia supporre la presenza di una fotocamera frontale inserita sotto il display ma a riguardo non è presente alcun riferimento, così come restano sconosciute le specifiche tecniche dello smartphone. OnePlus potrebbe procedere a breve con il lancio del suo primo pieghevole ma potrebbe passare ancora un po’ di tempo prima di assistere al lancio di uno smartphone simile a quello brevettato.