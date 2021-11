Anche se manca ancora qualche mese al lancio di OnePlus 10 Pro, che salvo clamorose sorprese dovrebbe vedere la luce nei primi mesi del 2022, sono già numerosi i rumor che circolano in Rete.

Quelli di qualche giorno fa parlano della scheda tecnica. 91Mobiles, che si sta creando una buona reputazione per l’attendibilità delle proprie anticipazioni, ha svelato quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del prossimo flagship di OnePlus, e le specifiche sono davvero impressionanti. Ecco qualche dettaglio.

OnePlus 10 Pro ha una scheda tecnica impressionante

Se le prime immagini confermano la prosecuzione della collaborazione con Hasselblad per quanto riguarda il comparto fotografico, le anticipazioni di qualche giorno fa sono tutte dedicate alle caratteristiche tecniche. Partiamo subito dallo schermo, un QHD+ da 6.7 pollici con refresh a 120 Hz, processore Qualcomm Snapragon 8Gen1 con 8/12 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna.

Sul retro dispone di una tripla fotocamera posteriore con sensori da 48 megapixel, 50 megapixel e 8 megapixel, mentre la fotocamera frontale è da 32 megapixel. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica ultra rapida a 125 Watt. Siamo dunque di fronte alle caratteristiche di un top di gamma assoluto, a partire dal nuovo processore Qualcomm che segnerà un cambio epocale grazie alla nuova denominazione, con un buon quantitativo di RAM e di memoria interna.

Decisamente impressionante la nuova tecnologia di ricarica rapida a 125 watt, che dovrebbe consentire di caricare la batteria in pochissimi minuti, mentre al momento non ci sono dettagli sulla ricarica wireless, che dovrebbe avere una potenza inferiore ma comunque di altissimo livello. Che dire, non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli.