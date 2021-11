Non tutti possono permettersi l’accesso cablato a banda larga ad Internet, magari perché fuori dalle aree metropolitane, o ancora hanno un accesso limitato o instabile; soggetti che sono dunque costretti a utilizzare la funzione hotspot dello smartphone per connettersi a Internet. Se a ciò aggiungiamo la diffusione sempre più rapida della connessione 5G – tanto che ormai la connettività di quinta generazione é disponibile anche sui medio gamma – allora capiamo bene come quest’ultima sia molto più accessibile rispetto alla fibra.

Lo sa bene Netgear, che va incontro alle esigenze di tutti e annuncia ufficialmente il primo sistema WiFi mesh tri-band 5G: NETGEAR Orbi NBK752, dopo il grande successo di NKB353. Un prodotto eccezionale che combina la rete dati 5G ad alta velocità con il sistema WiFi mesh Orbi Wi-Fi 6 AX4200. Il nuovo sistema mesh è una soluzione ideale per coloro cheche fanno affidamento sulla copertura 5G per sopperire alla mancanza di accesso a banda larga ad alta velocità; è altrettanto utile per coloro che desiderano una rete backup per i momenti in cui il servizio WiFi non funziona.

Il nuovo mesh Netgear Orbi NBK752 WiFi 6 garantisce anche una copertura di backup 5G

David Henry, President & GM di Connected Home Products and Services di NETGEAR:

“In un momento in cui disporre di un Wi-Fi domestico affidabile è fondamentale non solo per il lavoro e l’apprendimento, ma anche per quasi tutto ciò che facciamo, le persone possono accedere alla migliore connessione Internet con questa ultima soluzione al nostro portafoglio Orbi”.

La società sottolinea che il suo NBK752 può risolvere il problema connessione nelle case estive e in altri luoghi in cui il servizio Internet via cavo potrebbe non essere disponibile. In ultimo, oltre a garantire anche una copertura di backup in 5G, il prodotto supporta anche le reti 4G LTE qualora non fosse garantita la copertura 5G. Il sistema viene venduto con il router e un’unità satellitare da posizionare in casa ad un prezzo di 1.199,99 euro sul sito ufficiale di Netgear.