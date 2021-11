In occasione del Black Friday 2021, Mediaworld è stata in grado di lanciare una campagna promozionale veramente ricca di occasioni e di prezzi sempre più bassi, con i quali gli utenti si ritrovano a poter risparmiare al massimo, senza mai essere costretti a spendere cifre particolarmente elevate.

Per avere la certezza di raggiungere tutti i prezzi elencati, è bene ricordare che gli acquisti saranno effettuabili sia recandosi in negozio, che affidandosi al sito ufficiale di MediaWorld. In questo secondo caso, è importante mettere in conto l’eventualità di essere costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (in genere hanno un costo che non va oltre i 9,99 euro).

MediaWorld: tutti i nuovi sconti del Black Friday

Le offerte che MediaWorld ha deciso di attivare fino al 29 novembre possono davvero spingere gli utenti a raggiungere un elevato livello di risparmio, potendo inoltre spaziare nelle più svariate categorie merceologiche. Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero essere limitate, per questo dovreste trovare disponibilità anche negli ultimi giorni di validità della campagna stessa.

I migliori smartphone da acquistare in promozione vanno a toccare Galaxy S21 Ultra 5G a 979 euro, Galaxy Z Flip3 a 799 euro, Galaxy A32 a 189 euro, Galaxy A12 a 159 euro, Wiko Y62 Plus a 79 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro, Xiaomi Redmi Note 8 2021 a 129 euro, Huawei Nova 8i a 299 euro, Xiaomi 11T a 479 euro, Xiaomi 11T Pro a 629 euro, Apple iPhone 12 Mini a 649 euro e altri ancora.

