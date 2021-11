Stanno per arrivare tante novita’ su Mass Effect. I remaster della Legendary Edition dei primi tre giochi della fortunata serie di giochi di ruolo di fantascienza sono apparsi all’inizio di quest’anno e i fan si aspettano un nuovo ingresso imminente del franchise su PS5 e Xbox Series X e S. Oltre a questi giochi, sembra che anche Mass Effect possa avere la sua serie TV.

Amazon è vicina a concludere un accordo con l’editore di Mass Effect Electronic Arts che vedrebbe il franchise ottenere la sua serie Amazon Prime, riporta Deadline. Non sono stati menzionati altri dettagli, sebbene Deadline abbia notato che, grazie al successo di Wheel of Time, Amazon è appassionato di più adattamenti di fantascienza e fantasy.

“Continueremo a investire nel genere fantasy di tutti i tipi“, ha detto a Deadline il capo degli Amazon Studios Jennifer Salke. “Abbiamo un team incentrato sul genere sul campo negli Studios che lavora instancabilmente con i nostri partner creativi, i fan possono aspettarsi grande cose”. Né Amazon Studios né EA hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Arriva anche Il Signore degli Anelli

Mass Effect completerà la serie Il Signore degli Anelli del prossimo anno, che verrà lanciata su Amazon Prime il prossimo settembre. Lo spettacolo, che ha completato le riprese ad agosto, è ambientato migliaia di anni prima degli eventi visti nella trilogia de Lo Hobbit e il Signore degli Anelli.

Per quanto riguarda il prossimo gioco di Mass Effect, l’attesa è alta ma i dettagli sono scarsi. È stato annunciato ai Game Awards dello scorso anno con un teaser. Il trailer non ha mostrato molto e, a parte altri teaser art rilasciati il ​​7 novembre, lo sviluppatore BioWare è stato a denti stretti su ciò che comporta il gioco in arrivo.