La piattaforma social più famosa in tutto il pianeta è senza alcun dubbio Instagram, la famosa app infatti, vanta probabilmente la platea di utenti più vasta e continua a dominare anche contro le competitor, tutto ciò è ovviamente frutto del format decisamente accattivante ma anche della campagna di aggiornamenti portata avanti in modo costante dal team dedicato allo sviluppo.

Ebbene dopo un lungo periodo di aggiornamenti legati alla sicurezza, sia da un punto di vista delle interazioni sia personale, è arrivato il momento di un aggiornamento dedicato alle funzionalità, infatti dopo le features “Take e break” o i freni posti in tutela dei minori, sta per arrivarne una dedicata alla feed, nel dettaglio si tratta della possibilità di aggiungere la musica direttamente nei post.

In arrivo globalmente la nuova feature

Seguendo la falsa riga dunque delle stories prima e dei reels dopo, molto presto anche pr i post avremo la stessa possibilità, la feature è in tra l’altro già entrata in fase di test in alcuni paesi come India e Turchia, elemento che indica che molto presto, se tutto dovesse andare per il meglio, essa potrebbe arrivare a livello globale.

Come potete vedere, nello screen pubblicato, appare come nella schermata finale di perfezionamento di un post, avremo la possibilità di aggiungere anche una canzone, ciò che dobbiamo ancora verificare è come sarà impostata tale possibilità, stiamo parlando ad esempio di quanto durerà lo spezzone che potremo inserire, se sarà standard a 15 secondi come nelle stories o durerà di più come nei reels.