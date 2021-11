L’autunno sta confermando il grande successo commerciale di Iliad nel campo della telefonia mobile in Italia. Gli utenti che decidono di passare con l’operatore francese possono ancora una volta contare su una tariffa estremamente vantaggiosa come la Giga 120. Il prezzo di questa ricaricabile è confermato in 9,99 euro ogni mese. Gli abbonati riceveranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 120 Giga per internet anche in 5G.

Iliad, confermata l’assenza dell’app su iPhone e Android

I costi da ribasso e le soglie di consumo molto ampie sono certamente un incentivo per gli utenti che desiderano passare ad Iliad. Al netto di questi benefici, però, i clienti devono anche considerare alcune piccole ma rilevanti mancanze in termini di servizi. Ad esempio, ancora oggi, Iliad non assicura ai suoi abbonati un’app ufficiale.

I clienti che hanno una SIM attiva ed uno smartphone Android così come un iPhone non possono contare su un’app nativa da scaricare sui negozi virtuali. La gestione del profilo tariffario per gli abbonati è vincolata al sito ufficiale dello stesso operatore.

Al netto delle varie indiscrezioni che si susseguono di mese in mese, l’assenza dell’app ufficiale di Iliad su Android e iPhone sembra essere confermata anche per il futuro a medio termine. Il gestore francese preferisce infatti concentrare i suoi investimenti su altri servizi.

Gli abbonati che hanno uno smartphone Android, da qualche settimana inoltre non possono nemmeno contare sulle app parallele che garantivano la gestione del profilo Iliad. La maggior parte di queste app è stata eliminata da Google Play Store.