Durante un evento a Milano la casa automobilistica Ford ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato italiano il suo nuovo furgone elettrico. Si tratta del nuovo Ford E-Transit, un veicolo commerciale a zero emissioni di CO2 che va ad aggiungersi alle precedenti versioni con motori a benzina e diesel.

Ford E-Transit è dunque arrivato ufficialmente per il mercato italiano. Dal punto di vista delle prestazioni, sotto al cofano troviamo un motore elettrico con una potenza rispettivamente pari a 184 CV e 269 CV con 430 nm di coppia. L’autonomia dichiarata, invece, è di circa 317 km secondo il ciclo WLTP con una batteria con una capienza di 68 kWh.

Una feature particolare di questo nuovo furgone elettrico a marchio Ford è la ProPower Onboard. Grazie ad essa, tramite ad alcune prese presenti nell’abitacolo, permette di ricaricare altri dispositivi elettrici fino a 2.3 kW di potenza.

Per quanto riguarda la dotazione, Ford E-Transit sarà distribuito in Italia nell’unica versione con allestimento Trend che prevede diverse feature. Tra queste, troviamo un sistema di infotainment SYNC 4 con un display da 12 pollici, i sedili e gli specchietti elettrici riscaldati e diversi sistemi di assistenza alla guida, come il Cruise Control, il Lane Departure Warning e il Pre Collision Assist.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo furgone elettrico a marchio Ford arriverà in veste ufficiale nelle concessionarie italiane durante la primavera del 2022 ad un prezzo di partenza di 47.000 euro, mentre il prezzo massimo è di 51.250 euro.