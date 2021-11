È arrivato il periodo di fiondarsi sul divano e godersi una meritata aria natalizia. E quale modo migliore per farlo se non guardando i film di Natale su Disney Plus? Il servizio di streaming è pieno zeppo di grandi titoli.

La libreria Disney Plus è piuttosto ampia, inclusi tanti dei personaggi più amati della cultura pop. Che tu sia un fanatico di Star Wars o un ossessionato da Topolino, troverai qualcosa da amare sulla piattaforma.

Ancora meglio: è una grande opportunità per condividere alcuni dei migliori film e personaggi di Natale con la famiglia e gli amici. Esaminiamo quindi i film di Natale su Disney Plus da aggiungere alla lista:

Noelle

Noelle ti farà guardare la famiglia Kringle in un modo totalmente nuovo. Lo apprezzerai davvero come uno dei migliori film di Natale contemporanei su Disney Plus.

La ricerca delle zampe di Babbo Natale

Disponibile su Disney Plus a partire dal 5 novembre, questo fantastico film parla di un gruppo di cani talentuosi mentre si preparano a salvare Saint Nick e la magia del Natale.

I Mistle-Tones

Originariamente un film per la TV andato in onda su ABC Family, The Mistle-Tones è un divertente gioco musicale con Tori Spelling e Tia Mowry-Hardrict. Tu e la tua famiglia canterete insieme alla colonna sonora del film in men che non si dica. È uno di quei divertenti film di Natale che non dimenticherai presto.

SnowBall

Mentre alcune persone sognano un bianco Natale, altre desiderano una vacanza che si svolga senza intoppi. Quando una giovane donna di nome Angela si ritrova a vivere in quella perfetta comunità natalizia, le cose prendono una piega che non si sarebbe mai aspettata.