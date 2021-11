Il volantino pensato in questi giorni da Esselunga prova in tutti i modi a spodestare i più importanti rivenditori di elettronica dal proprio trono, mettendo sul piatto una lunga serie di offerte dai prezzi sempre più bassi e convenienti tra cui sarà possibile scegliere.

La campagna corrente riesce a ripercorrere tutto quanto di buono avevamo visto ed apprezzato in passato, ciò sta a significare in parole povere, che gli acquisti possono essere completati in esclusiva recandosi personalmente in un negozio fisico, senza potersi avvicendare con il sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono distribuiti integralmente con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Esselunga: offerte a più non posso nel volantino

Esselunga riguadagna il terreno perso nei confronti delle dirette concorrenti, con una campagna promozionale veramente interessante, infarcita di ottimi sconti applicati su svariati modelli di tecnologia generale. Il prodotto che maggiormente ha catturato il nostro interesse, è chiaramente il Samsung Galaxy S21 5G, un terminale da soli 599 euro, che prevede una memoria interna di ben 128GB. Coloro che invece saranno disposti a spendere cifre maggiori, virando ad esempio verso il mondo Apple, potranno affidarsi direttamente a iPhone 12 Pro, in vendita a 898 euro.

Le alternative proposte da esselunga vanno poi a toccare dispositivi sempre più economici, e dai prezzi veramente ridotti, quali possono essere Samsung Galaxy A12, Vivo Y72, Apple iPhone Xr, Nokia C20, Realme C11 e similari. Il volantino è disponibile sul sito ufficiale.