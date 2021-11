Il volantino che non ti aspetti arriva direttamente da Coop e Ipercoop, la nuova campagna promozionale propone al consumatore finale la possibilità di mettere le mani su tantissimi prodotti dai prezzi sempre più bassi ed economici, grazie ai quali sarà possibile riuscire a risparmiare al massimo.

Le singole offerte che potrete trovare elencate direttamente nel nostro articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi valide solamente sul sito ufficiale delle aziende, in questo modo gli acquisti saranno effettuabili solo collegandosi all’e-commerce, e potendo comunque richiedere la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 19 euro di spesa effettivi.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte per il Black Friday

Spendere poco con Coop e Ipercoop potrebbe essere davvero molto semplice per tutti gli utenti che vorranno acquistare uno smartphone di fascia media, sebbene non propriamente uno dei più recenti attualmente disponibili sul mercato. I due modelli di cui effettivamente consigliamo l’acquisto sono Apple iPhone X e Samsung Galaxy S20 FE, in vendita rispettivamente a meno di 499 euro.

Non mancano chiaramente altre soluzioni più economiche ed ugualmente interessanti, le quali vanno a toccare prodotti dai prezzi ancora più ridotti, quali possono essere Alcatel 1B, Oppo A16, Apple iPhone 7, Oppo Find X3 Lite, Galaxy A32 o anche Realme C21. Nell’eventualità in cui vogliate approfondire la conoscenza della campagna promozionale, scoprendo e conoscendo da vicino ogni singolo sconto, dovete collegarvi il prima possibile qui.