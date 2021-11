Ci siamo: gli Amazon Studios hanno raggiunto un accordo per un adattamento della celebre serie videoludica Mass Effect. Gli eroi della Normandy potrebbero presto sbarcare su Prime Video, che dopo Wheel of Time e Il Signore degli Anelli inserisce un ulteriore peso massimo al suo ampio catalogo.

A dare la notizia in anteprima é Deadline. Jennifer Salke, diretto degli Amazon Studios, ha annunciato che l’accordo con Electronic Arts é in dirittura di arrivo:

“Amazon Studios é vicina a siglare a un accordo per lo sviluppo di una serie basata sul franchise di videogiochi fantasy più venduto di Electronic Arts.”

Certo, Electronic Arts e BioWare non hanno annunciato nulla di ufficiale, ma nel corso di questi ultimi mesi ci sono stati molti, troppi indizi. Per esempio, ad inizio anno, alla domanda posta dai colleghi di Buniness Insider “é in progetto un film su Mass Effect?”, il direttore della Legendary Edition ha risposto: “non è una questione di se, ma di quando“. E quel post Instagram di Henry Cavill pubblicato nel mese di febbraio, dove il celebre attore aggiunge il ruolo di Shepard al suo curriculum accanto a Superman e Geralt di The Witcher, non ha fatto altro che aumentare i rumor e l’hype negli appassionati.

Mass Effect: quando esce la serie TV

A differenza della serie su Il Signore degli Anelli, che é un prequel, quella su Mass Effect sarà probabilmente un adattamento cinematografico, simile a quanto pianificato e poi abbandonato da Legendary Pictures nel 2010. La serie TV, secondo gli stessi dirigenti di EA, é il mezzo migliore per raccontare storie lunghe e complesse, che mal si adattano alle limitate ore delle sale cinematografiche.

Mass Effect, ricordiamo, é un fantasy creato da BioWare. I giocatori vestiranno i panni del Comandante Shepard e dovranno guidare la propria squadra in varie missioni; queste ultime, nella fattispecie, spaziano dal risolvere misteri vecchi quanto l’universo al salvare la galassia dai Razziatori, un’antica razza di macchine senzienti che vogliono eradicare la vita dalla Via Lattea.

La serie TV su Mass Effect conferma l’interesse di Amazon per il mondo videoludico – ed in particolare gli adattamenti di quest’ultimo. Lo scorso anno, il colosso americano ha annunciato una serie TV su Fallout, la celebre saga post apocalittica divenuta un cult per molti gamers. La data di uscita non é nota, ma in caso di novità non mancheremo di aggiornarvi.